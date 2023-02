Venerdì si presenta il libro di Bottini "Rondò africano"

Verrà presentato a Magione venerdì 17 febbraio, ore 18, all’Officina Teatrale la Piazzetta in piazza Mengoni, il libro di Lamberto Bottini ’Rondò africano’ pubblicato da Morlacchi editore. Interverranno: il sindaco Giacomo Chiodini (foto), per i saluti istituzionali, Vanni Ruggeri, assessore alla cultura del Comune di Magione, e Valerio Marinelli, Università di Perugia. Coordina l’incontro, a cui sarà presente l’autore, Gianluca Galli, Morlacchi editore. Il libro è il racconto del percorso di conoscenza e di esperienze fatto da una cooperante nell’Africa subshariana ma, anche, il tentativo da parte dell’autore che ha scritto il libro dopo molti viaggi in queste terre, di far conoscere, e accendere delle curiosità, su un continente poco conosciuto. Su un popolo che paga un prezzo altissimo in termini di carenza dei servizi, bassa aspettativa di vita, desiderio di fuga con tutto quello che ne consegue in fatto di emarginazione, conflitti, pregiudizi. Un continente che Bottini mostra come luogo di grandi potenzialità per un nuovo modello di sviluppo più rispettoso dell’uomo e della natura.