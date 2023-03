Vende cocaina in piazza, preso La segnalazione di cittadini

TERNI - Cittadino tunisino arrestato dalla polizia per spaccio in flagranza e denunciato per la violazione della legge sull’immigrazione. Le segnalazioni relative all’attività di spaccio sono arrivate dai cittadini, residenti e passanti in una zona centralissima, tra Piazza della Repubblica e Piazza Ridolfi, zone frequentate anche da bambini, dove il 37enne, pluripregiudicato, praticava il “microspaccio” a tutte le ore, del giorno e della notte.

Gli agenti della squadra mobile hanno predisposto un servizio di appostamento e osservazione e in effetti ieri hanno subito visto un noto tossicodipendente che veniva avvicinato dal tunisino, con il quale aveva uno scambio. La persona è stata controllata e trovata con una dose di cocaina. Lo spacciatore è stato fermato e indosso gli sono stati trovati i soldi della cessione e 90 euro. Nella casa dove l’uomo alloggiava sono stati rinvenuti il materiale per il confezionamento e altra cocaina. L’arresto è stato convalidato, disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.