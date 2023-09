Veleni del Rione nel post-Quintana: "Caso Innocenzi gestito malissimo"

La Quintana si è conclusa ma l’onda lunga del “caso Innocenzi“ non si placa. Così il Cassero, il Rione per il quale il cavaliere era schierato quest’anno, mette nero su bianco la sua idea: "Il caso Innocenzi è stato gestito male". Il Rione di Fabio Serafini non si sbilancia sulla sentenza di sospensione, ma stigmatizza la tempistica della decisione, che ha causato al Rione diverse difficoltà. "A pochi giorni dalla Giostra della Rivincita - continua il Cassero – ,non sapevamo ancora se avremmo potuto schierare il nostro cavaliere. Tra l’altro i regolamenti per l’utilizzo dei partecipanti al Master non ci hanno permesso di effettuare ben tre prove libere e, solo in seguito allo scioglimento di alcuni cavilli da parte dell’Ente Giostra, abbiamo potuto effettuare solamente le prove ufficiali. Siamo stati costretti a presentarci in pista con un binomio non adeguatamente preparato, vedendo aumentare notevolmente il rischio incidenti".

Per il Cassero, la Commissione disciplina dell’Ente Giostra si sarebbe dovuta pronunciare "diverse settimane prima e non ci si venga a dire che non c’erano i tempi tecnici". "E’ profondamente ingiusto e rischioso - aggiunge ancora il Cassero – che a soli cinque giorni dalla Quintana un Rione non sappia ancora se potrà schierare il suo cavaliere. L’impressione è che la Commissione abbia voluto attendere le pronunce della Federazione e soprattutto del Tar in merito al Daspo prima di sentenziare. Cosi` facendo i tempi si sono inevitabilmente allungati, aumentando notevolmente le difficolta` per il Rione e per il Cavaliere proveniente dal Master". Quindi l’auspicio di "un profonda riflessione dell’Ente su quanto accaduto e che nessun altro Rione si ritrovi in futuro nella nostra posizione. La vicenda Innocenzi è stata gestita male, malissimo dalla Commissione". Condannato dal Rione anche l’episodio del Campo de li giochi, con Palmieri eliminato dopo la tornata. Quindi il saluto a Palmieri e il ringraziamento "per l’impegno, la disponibilità e la grinta. Per lui era l’esordio ed è mancato un pizzico di concentrazione". Quindi il pensiero per Innocenzi: "Siamo stati accanto al nostro campione con tutte le forze, perché l’affetto si dimostra soprattutto nei momenti difficili. Sicuri che abbia la stessa voglia di rivincita che ha il Rione Cassero e che nel 2024 il nostro sodalizio torni ad essere vincente". Su Innocenzi si era abbattuta la sospensione della Commissione per il coinvolgimento nella rissa del giugno scorso.

Alessandro Orfei