Veicoli nei sentieri: "Proietti al guinzaglio degli ambientalisti"

PERUGIA – "Si stringe ogni giorno di più il guinzaglio che le associazioni ambientaliste hanno messo alla Giunta Proietti sin dai tempi della campagna elettorale. Ogni decisione presa da palazzo Donini è un tripudio di gioia per certe categorie ed una costante vessazione per altre": ad intervenire sull’annunciata abrogazione dell’emendamento che vieta il transito dei veicoli a motore in sentieri e mulattiere è Manuela Puletti, a capo del dipartimento caccia per la Lega. "Non bastava un’assurda chiusura anticipata della caccia a turdidi e beccacce per rafforzare il patto d’acciaio tra ambientalisti e giunta Proietti, ma ora si preannuncia anche lo smantellamento dell’ emendamento tanto voluto da cacciatori, fuoristradisti, tartufai che ha visto il sostegno di tutte e sette le associazioni venatorie e di altri mondi nella sua realizzazione e nella sua difesa", aggiunge. L’assurdità di questa decisione oltre che nel merito visto che ad oltre un anno dalla sua applicazione non risultano devastazioni ed incidenti come avrebbero voluto gli ambientalisti, sta anche nel metodo.