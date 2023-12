"Veicoli a motore sui sentieri: cancellare subito tutti i permessi"

PERUGIA – "No alla libera circolazione dei mezzi a motore sui sentieri umbri". Il Club alpino italiano si schiera col gruppo regionale Cai Umbria, che ha preso posizione contro un emendamento della Regione che prevede questo via libera. E si dice pronto a "sostenere concretamente il nostro gruppo regionale in ogni azione che riterrà opportuna per confutare questa legge che allontanerà dai territori montani persone e turisti interessati a una frequentazione lenta e sostenibile". "La decisione della Regione lascia basiti e non ne capiamo il senso e l’utilità", afferma il presidente generale del Cai Antonio Montani che chiede "una retromarcia immediata da una scelta che ci appare anche una mancanza di rispetto ai volontari Cai di tutta Italia che dedicano il loro tempo alla cura di questo bene comune". Il bilancio della Regione Umbria, approvato il 20 dicembre scorso, consente di fatto la libera circolazione dei veicoli a motore sulla rete dei sentieri escursionistici umbri, sulle mulattiere, i viali parafuoco e le piste di esbosco e di servizio a boschi e pascoli.