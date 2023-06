Vede i ladri entrare in casa della mamma: la figlia li fa arrestare

CITTA’ DI CASTELLO – Vede i ladri scavalcare la recinzione, muoversi con fare più che sospetto e infine entrare nella casa della mamma, dove in quel momento non c’era nessuno. Così la figlia non perde tempo: chiama la Polizia, dà l’allarme e fa arrestare i ladri in flagranza di reato all’interno della casa. E’ accaduto mercoledì pomeriggio: a seguito della chiamata arrivata al numero di emergenza, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello sono intervenuti nei pressi di un’abitazione della città dove era stato segnalato un furto in abitazione in atto.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno preso contatti con la richiedente, la quale ha spiegato di aver notato due giovani scavalcare la recinzione dell’abitazione di proprietà della madre. Ha riferito, inoltre, che già qualche giorno fa, nella medesima casa, ignoti avevano effettuato un altro furto, avvenuto mediante l’effrazione della finestra. Insomma: la situazione è apparsa chiara agli agenti.

I poliziotti, a quel punto, hanno deciso di entrare subito nell’abitazione dove, nel seminterrato, hanno trovato due ragazzi – successivamente identificati come due cittadini di origini straniere, rispettivamente classe 2003 e 2005 – che, sentiti in merito alla loro presenza nell’abitazione, non sono stati in gradi di fornire una motivazione plausibile.

Gli agenti hanno quindi sottoposto a perquisizione i due giovani e hanno trovato quello che cercavano per incastrarli. All’interno di un marsupio indossato dal 19enne è stato infatti trovato un medaglione che è risultato di proprietà del padre della richiedente e quindi era stato più che verosimilmente rubato all’interno dell’abitazione.

Accompagnati in Commissariato per le attività di rito, i due giovani sono stati perciò arrestati in flagranza per il reato di tentato furto in abitazione e, su disposizione del Pubblico Ministero, sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.