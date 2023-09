“Vecchi tempi“ di Pinter sul palco degli Instabili e del teatro Ronconi

Dopo il successo del debutto nazionale al Todi Festival torna nei teatri umbri “Vecchi tempi“ di Harold Pinter per la regia di Pierpaolo Sepe. La nuova produzione del Teatro di Sacco va in scena questa sera al Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi e domani al Teatro Ronconi di Gubbio, sempre alle 21 con informazioni e prenotazioni al numero 320.6236109.

Protagonisti sul palco sono Sara Bertelà, Roberto Biselli, Lisa Galantini (nella foto). Marito e moglie, Deeley e Kate, discutono di una donna, Anna, all’interno della loro abitazione. Passato e presente, inquietanti e alterati, divengono una mescolanza di elementi di difficile interpretazione. Anna rappresenta una minaccia al lineare rapporto matrimoniale, mentre, in lei, Deeley vede un’intimità lontana nel tempo a cui, probabilmente, non era stato ammesso. Ogni personaggio sembra portatore di un sistema di verità a sé stante, ugualmente affidabile e credibile. Per lo spettatore diventa dunque impossibile schierarsi e prendere posizione rispetto ai protagonisti.