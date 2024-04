Vecchi cartelli addio Ecco i segnali smart. E in via Mazzini arriva l’ufficio turistico

Vecchia cartellonistica turistica addio. Finalmente si cambia, ed era ora. Nuovo concept grafico, restyling degli elementi informativi già presenti e creazione di totem in grado di supportare il percorso di visita del centro storico della città. Sono i punti salienti del progetto della nuova segnaletica turistica del Comune di Perugia, con l’obiettivo di rinnovare e implementare le informazioni da veicolare all’utenza attraverso un’immagine identitaria, riconoscibile ed efficace. Il progetto prevede la rimozione della segnaletica obsoleta, la posa di 39 totem informativi con mappe turistiche, di 64 pali con frecce direzionali dei percorsi turistici e il restauro dei 133 archetti informativi storici dei monumenti cittadini. "Perugia - spiega il sindaco Andrea Romizi – si sta dotando di una segnaletica turistica e di nuovi punti di accoglienza all’avanguardia oltre ad avere già una app con realtà aumentata: si chiude così questa consiliatura con una grande soddisfazione, visto anche i risultati ottenuti in termini di presenze". "Quello che andremo a fare è ripulire le vecchie indicazioni per fare spazio ad una più attenta segnaletica turistica della città - aggiunge l’assessore Gabriele Giottoli -. Il tutto con l’obiettivo di una più attenta e capillare promozione dei luoghi e del patrimonio artistico attraverso un progetto, che mira a riportare omogeneità fra le strade di Perugia eliminando quella segnaletica non coordinata che ad oggi confonde i turisti". Giottoli ha poi annunciato l’apertura del nuovo spazio per l’accoglienza turistica all’ ex Borsa Merci di via Mazzini. Restyling anche per gli archetti informativi dei monumenti del centro storico. I nuovi pannelli saranno realizzati in lamiera e conterranno un testo informativo aggiornato.