Variante Sud, sì al Comitato "Legittimo accesso agli atti"

Il difensore civico regionale dà ragione al Comitato Variante sud sulla questione dell’accesso agli atti per la conoscenza del progetto dell’opera. La decisione dell’avvocato Marcello Pecorari parla chiaro: "E’ illegittimo il diniego parziale opposto all’accesso agli atti del Comitato – scrive la decisione – dovendosi ritenere legittima e fondata l’istanza presentata dal ricorrente, con esclusione di ogni e qualsiasi profilo attinente ai segreti industriali eo commerciali che dovrà essere omesso in sede di ostensione della documentazione". Il diniego era arrivato "in ordine agli aggiornamenti e alle modifiche apportate all’ipotesi di progettazione dell’opera, intervenuti su richiesta di vari soggetti come Comune di Foligno, Provincia di Perugia, Regione Umbria, Anas e Quadrilatero, in quanto istanza riferita a dati e informazioni dettagliate attinenti a segreti tecnologici e commerciali, che non possono, in alcun modo, essere oggetto di divulgazione, richiamando sul punto il dissenso manifestato dal contro interessato Quadrilatero".

Diniego anche per documenti ed elaborati grafici, i termini per la conferenza dei servizi. "Il ricorrente – scrive il difensore civico – ha precisato di non aver alcun interesse a conoscere segreti industriali o commerciali, volendo invece avere conoscenza dell’uso del territorio in cui abita. La domanda di accesso agli atti deve quindi qualificarsi come accesso agli atti in materia ambientale".

In questo senso si cita una sentenza del Tar del Veneto, per il quale "il diritto di accesso prevale sul segreto industriale ma deve essere escluso per tutta la documentazione che presenti profili attinenti al segreto industriale opposto dal contro interessato. Il punto è comunque da ritenersi superato, avendo il ricorrente espressamente escluso di voler conoscere ogni possibile segreto industriale o commerciale presente nella documentazione richiesta". Il documento prosegue specificando come l’informazione ambientale sia diversa "dal mero accesso agli atti, poiché, come precisato dalla giurisprudenza, a differenza di quanto avviene per l’ordinario diritto di accesso, in materia ambientale può essere richiesto alla P.A. anche l’elaborazione di dati in suo possesso. Da considerare che il ricorrente non può conoscere con precisione i dati identificativi degli atti cui intende accedere ed anche che il Comune interessato non ha dichiarato di non essere in possesso di detti documenti". Oggi intanto le associazioni ambientaliste della Consulta per la Mobilità Sostenibile, a partire dalle 9 dal parcheggio della Parrocchia San Paolo Apostolo in Foligno, organizzano una Pedalata ecologica per mettere a conoscenza i cittadini del percorso previsto per la Variante Intermedia Sud.