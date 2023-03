Variante Sud, prove di “dialogo“ Il Comitato scrive al sindaco

di Alessandro Orfei

Prove di dialogo tra Comitato Variante Sud e amministrazione comunale, dopo la protesta dei cittadini in piazza della Repubblica. La novità è che, dopo l’apertura del sindaco, intervenuto nel corso della manifestazione, i contatti telefonici sono andati avanti e il Comitato ha messo nero su bianco le proprie richieste via mail. L’obiettivo è "fermare il procedimento, ricevere la documentazione relativa al progetto, organizzare l’incontro con i cittadini e, dopo l’incontro, prevedere un tavolo con Anas, Regione e rappresentanti dei cittadini". Il Comitato, nella missiva inviata al sindaco ieri, ha riassunto gli ultimi aggiornamenti sull’opera, parlando della "sommaria presentazione del progetto dell’opera ‘Intermedia sud’, esposta alla Consulta per la mobilità sostenibile, per l’ambiente e la sicurezza stradale della Città di Perugia, conclusa con la richiesta di un parere ai membri della Consulta. Il parere espresso con la totale bocciatura del progetto preliminare da parte delle quattro associazioni e con forti perplessità sollevate anche dalla consigliera Rosangela Marotta. Tuttavia – continua la lettera – nonostante il parere negativo, la Consulta ha chiesto un ulteriore approfondimento del progetto. L’ultima riunione della Consulta si è svolta il 21 marzo con il primo appuntamento all’ordine del giorno la presenza dell’approfondimento del progetto preliminare. Con grande delusione da parte della Consulta e dei numerosi cittadini, l’ingegner Castellani non si è presentato all’appuntamento senza neanche giustificare l’assenza. Da questo superficiale comportamento, ne è scaturita una forte protesta da parte del Comitato".