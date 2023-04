Variante Sud, la carica dei settanta Pedalata per ’svelare’ il tracciato

"Sosteniamo un’opera sostenibile e non qualcosa di smisurato e ingiustificato". Così il portavoce del Comitato, Luigi Casini, ha aperto la Pedalata sul tracciato della Variante Sud, l’opera contestata perché ritenuta dai cittadini particolarmente impattante e inadeguata al contesto in cui si andrebbe ad inserire.

E per far conoscere il tracciato del progetto, ieri mattina una settantina di persone si sono date appuntamento nel parcheggio della chiesa di San Paolo e hanno percorso in bici tutti gli otto chilometri di strada. "Il Comune e la Quadrilatero ci hanno negato gli atti, ora il difensore civico ci ha detto che dovranno concederceli e quindi siamo fiduciosi che ben presto faremo nuovi incontri", ha proseguito Casini ricordando come nella zona dell’ospedale dovrà inserirsi l’avvio della strada, con una rotatoria di 60 metri "che non potrà non avere un impatto forte sulla chiesa e sull’ospedale. Quello che sosteniamo noi è una strada urbana, idonea per le biciclette e per i pedoni". Ad intervenire anche il presidente di Federconsumatori, Alessandro Petruzzi: "Hanno tentato di non farci vedere il progetto. Noi continueremo nell’opera di informazione".

Impegnati nella pedalata anche i consiglieri comunali Luciano Pizzoni e David Fantauzzi, reduci dal consiglio comunale di giovedì scorso, dove è stata discussa una mozione per chiedere la partecipazione al progetto. Discussione che è stata sospesa per chiedere un parere al segretario generale e far poi esprimere i consiglieri comunali.