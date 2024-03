Variante Sud, candidati a confronto: "Opera troppo grande per il contesto"

Prove di campagna elettorale intorno alla Variante sud. Lo storico Comitato ha riunito i cittadini e istituzioni in una nuova assemblea, alla Sala parrocchiale della chiesa di San Paolo, estendendo la chiamata anche ai sindaci del territorio (presidenti Bevagna e Cannara), politici regionali ma anche candidati sindaco. Alla riunione affollatissima si presentano Enrico Presilla per Ap e Mauro Masciotti, alla guida della ‘coalizione progressista’ ma c’è anche Caterina Lucangeli per Moreno Finamonti (La voce di Foligno) e diversi consiglieri comunali, di minoranza ma anche di maggioranza. Il leit motive degli interventi è lo stesso di sempre, come riassumono i portavoce Luigi Casini e Francesco Piermarini: la strada è una opera troppo grande per il contesto, il suo progetto è stato tenuto segreto per troppo tempo e il sindaco "da consigliere di minoranza ha avversato l’opera e ora la sostiene". Un coro di interventi ha rafforzato il no all’opera. Il segretario della Consulta per la mobilità comunale, Francesco Bartoli, al quale è toccato il compito di spiegare il progetto, ha condannato la scarsa operatività dell’organo e ha illustrato le criticità dell’opera, dalle ciclopedonali inaugurate da poco e che sarebbero danneggiate a quelle che andrebbero sopraelevate come la Tronca, dal verde agricolo di pregio attraversato al mancato access al Biodigestore. Per Alessandro Petruzzi di Federconsumatori "Non siamo contro idee che migliorano la mobilità ma contro un progetto che non si capisce perché arriva, da dove arriva e quanto costa". Il professor Alfonso Russi ha tracciato l’elogio e l’importanza della partecipazione, come ha ricordato la sindaca Annarita Falsacappa. Fabrizio Gareggia ha ricordato l’incontro organizzato martedì dall’amministrazione comunale, proprio per presentare il progetto reclamato: "Sarà diverso da quello di cui parlate. Partecipazione è fare sintesi, non andate lì con la chiusura mentale". Per il consigliere regionale M5S Thomas De Luca "la strada chiude parti di città, va rivista". Quindi il parere di Masciotti e Presilla. Il primo: "Questi progetti saranno realizzati per i nostri figli ed è dunque nostro dovere far partecipare tutta la città in modo concreto. Spero in un cambio di passo dell’amministrazione". Presilla: "Mi auguro che il 18 venga spiegato un progetto diverso e più comprensibile, perché non si capisce come si possa risolvere il tema del traffico andando a congestionare ancora di più la zona". Interventi anche di Rita Barbetti e Stefania Filipponi. Conclusioni al consigliere regionale Lega Valerio Mancini.