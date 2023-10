Variante del Cassero, incognita Natale: "Anticipare i tempi del cantiere"

Variante del Cassero: a quando la fine dei lavori? Non sarebbe il caso di anticipare parte dei cantieri e liberare la zona per una migliore fruibilità del centro storico per le festività natalizie? A sollevare la questione è il consigliere Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) che chiede al sindaco Luca Secondi e alla giunta se l’amministrazione comunale intenda stabilire una tempistica diversa per la realizzazione della Variante con la quale sono, per ora, spariti numerosi parcheggi a servizio della città. Il rappresentante della minoranza suggerisce di valutare il termine dei "lavori in priorità di piazzale Ferri entro il 30 novembre e non il 31 dicembre, (come indicato nell’ordinanza emessa dal comando della Polizia Locale a proposito della data di massima, addirittura prorogabile), in modo da consentire più parcheggi e un afflusso armonico nel periodo pre-festività all’interno delle mura urbiche, a tutela delle attività del centro storico".

I lavori per la variante del Cassero erano stati consegnati a febbraio e ridisegneranno l’accesso al centro cittadino; l’importo dei lavori è di 1 milione e 400mila euro con fondi europei, investimento cofinanziato dalla municipalità tifernate per 400mila euro nell’ambio della programmazione di Agenda Urbana. Il cantiere ha subito un paio di rallentamenti per problematiche inerenti espropri e per il rinvenimento di reperti di natura storica. Intanto per regolamentare il traffico è stata emessa un’ordinanza dal comandante della Polizia Locale che disciplina in via provvisoria sia la fruibilità dei parcheggi, delle fermate e delle soste in piazzale Ferri, sia la viabilità all’altezza del Cassero, con un impianto semaforico provvisorio a senso unico alternato. "Una scelta – puntualizza il consigliere Lignani nell’interrogazione presentata al Comune – che determina criticità e disagi soprattutto, ma non solo, in orario scolastico e rende più difficoltoso l’accesso al centro storico".

Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria tra la discesa di via Marchesani e il parcheggio di piazzale Ferri, da cui partirà un tratto stradale alternativo che by-passerà l’attuale strettoia sotto al bastione, ricongiungendosi alla viabilità esistente all’altezza del parcheggio Raniero Collesi. Nel tratto di accesso alle scale mobili si aprirà una piazza urbana di collegamento al centro storico. All’intervento sarà collegato anche un altro importante investimento da 600 mila euro con il quale sarà ampliato il parcheggio Raniero Collesi, aggiungendo 75 posti auto agli attuali 118.