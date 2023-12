Varchi spenti da ieri. Ztl riaperta nelle feste

TERNI Riaperta ieri la Ztl. Fino al 6 gennaio, solo per il transito e con divieto di sosta. Una decisione, quella dell’amministrazione comunale, duramente contestata dai residenti e dalle opposizioni consiliari. Il transito è previsto dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. I varchi, fa sapere Palazzo Spada, riportano in tempo reale la dicitura con l’apertura o la chiusura. "Si tratta di un provvedimento sperimentale – spiega l’assessore alla viabilità Marco Iapadre –; a gennaio daremo luogo alle valutazioni sui risultati ottenuti. Con la delibera di Giunta con la quale abbiamo dato mandato alla dirigente di disporre l’ordinanza abbiamo chiesto anche che la polizia locale effettui tutti i controlli necessari sulla sosta. Ribadisco anche in questa circostanza che per i non autorizzati è consentito il solo accesso e che ogni attività di sosta sarà sanzionata dai vigili urbani. Abbiamo chiesto alla polizia locale di riferire sul numero dei controlli effettuati e sui verbali elevati, in maniera tale da avere un monitoraggio puntuale".