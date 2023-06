Vandali nella scuola del sisma Scritte blasfeme nelle aule Devastata anche la biblioteca

Un gesto ignobile, aggravato dal fatto che è accaduto ai danni di un edificio e di un luogo gravemente colpito dal sisma del 9 marzo scorso. E avvenuto a Pierantonio, dove ignoti sono entrati nella scuola elementare di Pierantonio, in Piazza 25 Aprile, nonostante il divieto di ingresso a causa della inagibilità, danneggiandola più di quanto non fosse già. Ad accorgersi un passante a causa delle porte aperte e di una finestra sporcata. Un sopralluogo del personale scolastico e dei Vigili del fuoco ha rivelato come su alcune pareti della scuola e sulle porte interne siano state tracciate con una bomboletta spray frasi oscene e blasfeme.

Danneggiata anche la biblioteca, dove i balordi si sono accaniti sui libri, rovesciati dagli scaffali e sporcati di vernice. Distrutti o danneggiati anche palloni da ginnastica, arredi scolastici e tubature antincendio. Secondo la dirigente scolastica Silvia Reali che tanto ha fatto per salvaguardare il diritto allo studio dei suoi ragazzi, attonita e profondamente dispiaciuta, l’ammontare dei danni è stimabile in alcune migliaia di euro. La dirigente ha ovviamente presentato denuncia ai Carabinieri. "Provo tanta rabbia – dice - poiché la frazione di Pierantonio è stata ed è esempio magistrale di comunità ferita che lentamente, ma con costanza e orgoglio ricostruisce se stessa. Vedere questi danni ci rattrista. Si tratta di persone del tutto estranee allo spirito di comunità e solidarietà che ci caratterizza. Hanno danneggiato anche i libri della biblioteca e oggetti importanti per la scuola: cercheremo di ricomprarli laddove sia possibile e di recuperare quello che è salvabile". Resta un gesto che, visto cosa è successo prima alla scuola, definire vergognoso è poco.

Pa.Ip.