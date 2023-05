Vandali in azione. E il Comune paga "Fenomeno diffuso, costi rilevanti"

Vandali sempre più scatenati, bagni pubblici che continuano ad essere presi di mira scritte con lo spray in continuazione e una manutenzione che non riesce a fronteggiare i continui atti di vandalismo. Ora il Comune cerca di rimediare ai danni, riaprendo i servizi igienici che sono fondamentali soprattutto per i turisti in una stagione che è già partita con presenze significative. Il vicesindaco Mario Mazzi, stimolato dall’insistenza della Lega che sollecita interventi di ripristino per i luoghi danneggiati, spiega che "in piazza duomo, via san Leonardo e via Filippeschi i bagni sono stati riattivati e ristrutturati dopo i danni causati da atti vandalici. Questo fenomeno purtroppo è diffuso, non solo qui a Orvieto, e comporta costi rilevanti. A giugno saranno riattivati anche i servizi igienici all’ex caserma Piave e resta sempre l’alternativa dei bagni in viale Sangallo. Per tutti i bagni pubblici saranno aumentati i passaggi di pulizia giornaliera nei week end e nei giorni di maggiori flussi turistici". La chiusura del bagno in piazza d’Armi, in particolare, crea grandi disagi alle tante persone che arrivano in città con i bus che parcheggiano nell’ex caserma: molti turisti sono costretti a prendere d’assalto quello del bar del tennis sopra al pozzo di san Patrizio che non basta a soddisfare tutte le esigenze. Da sistemare c’è anche il bagno nei giardini della Confalonieria oltre a quello nei giardini della fortezza Albornoz che si conta di far tornare operativo entro fine mese. Intanto il consigliere comunale Franco Raimondo Barbabella chiede di incrementare la sorveglianza, in particolare nelle ore serali e notturne. "C’è la massima attenzione – dice il sindaco Tardani – e c’è un rapporto costante con le forze dell’ordine per collaborare nell’opera di controllo della città".

