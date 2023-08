Vandali danneggiano una trentina di auto in sosta Servono più telecamere anche nelle aree periferiche

ORVIETO – Ancora un raid di vandali. Stavolta l’azione notturna si svolta tra Ciconia e Orvieto scalo che si conferma come la zona a maggiore rischio di degrado della città. I vandali hanno danneggiato una trentina di auto in sosta, divertendosi a distruggere specchietti, lunotti posteriori, rigate le fiancate delle carrozzerie e a danneggiare le ruote. Alcuni proprietari delle macchine hanno già sporto denuncia alle forze dell’ordine. Ormai episodi del genere si stanno ripetendo con frequenza sconcertante. E’ successo qualche mese fa anche nel centro, nella zona di piazza Cimicchi e in piazza Cacciatori del Tevere con le gomme squarciate, nel parcheggione della stazione con carrozzerie segnate. In periferia poi queste azioni delinquenziali rischiano seriamente di rimanere impunite perchè mancano le telecamere di sorveglianza. L’impianto di video sorveglienza che ha otto punti di controllo, è stato infatti realizzato finora soprattutto in alcune strade e piazze del centro e in alcuni delle principali arterie di ingresso alla città, ma il lavoro da fare è ancora molto per mettere in sicurezza parti importanti sia del centro che della periferia.