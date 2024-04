Vandali ancora scatenati in centro. Squarciate le gomme di un’auto

Inarrestabili, sfrontati, senza paura. I teppisti del centro storico hanno ripreso la loro attività delinquenziale a distanza di poche settimane da quel fine settimana in cui si erano introdotti in un garage del centro per sfondare con una grossa pietra il lunotto posteriore di una Fiat Cinquecento. L’ultima impresa risale alla notte scorsa quando si sono divertiti a squarciare le ruote di un’auto parcheggiata in largo Cacciatori del Tevere, la piazzetta appena dopo Porta Romana che, la scorsa estate, era stato il teatro delle loro prime scorribande, iniziate proprio con lo squarciamento delle gomme, prima di salire di livello con il lancio di blocchi di cemento dalla rupe di Orvieto sempre contro i lunotti delle macchine parcheggiate. La brutta scoperta il proprietario dell’auto l’ha fatta ieri mattina quando è andata a prenderla per recarsi al lavoro. Per le decine di episodi che sono stati denunciati a carabinieri e polizia a partire dallo scorso autunno, ci sono da mesi due sospettati che gli agenti del commissariato avevano identificato e sottoposto a perquisizioni domiciliari, ma a carico dei quali la magistratura aveva adottato blande misure restrittive. Si tratta di un ragazzo di 27 anni di Orvieto scalo e di uno di 25 anni che vive nel centro storico a cui vengono contestati molti episodi, tranne quelli avvenuti nell’estate scorsa quando i due non erano stati ancora messi sotto osservazione da parte degli agenti del commissariato diretto da Antonello Calderini. Gli inquirenti hanno il fondato sospetto che anche questo ultimo episodio sia da ricondurre ai due denunciati che restano liberi di colpire come e dove vogliono, anche perché sono ormai entrati nella logica della sfida aperta alle forze dell’ordine le quali sembrano avere le mani legate pur avendo raccolto da molti mesi molti elementi di prova a carico di entrambi i ragazzi.

Cla. Lat.