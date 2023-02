“Van Gogh Cafè“, l’arte e il genio al Lyrick

Musica, parole, danze e proiezione animate in 3D per raccontare l’arte e la vita di un genio della pittura da un inedito punto di vista. Promette suggestioni il nuovo appuntamento della stagione del Lyrick di Assisi, organizzata dall’associazione ZonaFranca di Paolo Cardinali. Perché questa sera alle 21.15 va in scena “Van Gogh Cafè” (nelle foto), spettacolo scritto e diretto da Andrea Ortis, firma eclettica nel panorama del musical italiano che porta a teatro una commedia musicale con orchestra dal vivo (prevendite su www.teatrolyrick.com).

“Van Gogh Caffè“ ripercorre la vita del pittore olandese attraverso l’intensa corrispondenza con il fratello Theo e si svolge in un Cafè Chantant della Parigi di metà Ottocento, luogo di divertimento e di incontro con intellettuale e artisti di fama. E’ qui che la vita del pittore viene rievocata grazie alla curiosità e all’ insistenza del cameriere del locale. A lui un antiquario (Andrea Ortis) racconta infatti i momenti focali della vita del pittore e i nodi più interessanti della sua arte pittorica, leggendo a volte alcuni passi originali ricavati dalle lettere di Vincent al fratello Theo, altre volte immergendo il pubblico in grandi proiezioni animate 3d che avvolgono spettatore e scena trasformandola in una “Notte Stellata” o in un “Campo di grano”, altre volte coinvolgendo l’habitat scenico in una vera e propria trasformazione in giallo “Girasole” o in lilla “Iris”. E mentre l’antiquario racconta ferve l’attesa per la “prima” di uno spettacolo serale, con le emozioni delle prove, le confidenze da camerino, le competizioni tra ballerine, le dinamiche umane dei musicisti e soprattutto narrando il rapporto contrastato tra la cantante solista Odile (Floriana Monici) a fine carriera, e una giovane che aspira al ruolo di protagonista.

La musica eseguita da un ensemble (pianofortemusette, violino, chitarra, contrabbasso e percussioni) diretto da Antonello Capuano si intreccia a interventi coreografici del corpo di ballo diretto dal coreografo Marco Bebbu, sullo sfondo delle scenografie progettate da Gabriele Moreschi, con le atmosfere luminose e visive di Virginio Levrio Vas Milano e costumi storici di metà ‘800 firmati da Marisa Vecchiarelli. Lo spettatore si troverà così immerso nella Parigi di metà ‘800, nelle lande del Borinage e nei parchi parigini fino alle campagne di Arles o tra i vicoli di Montmartre.

Sofia Coletti