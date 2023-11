Valtopina celebra il tartufo. L’eccellenza sotto i riflettori

Raggiunge il traguardo delle 41 edizioni la Mostra mercato del tartufo di Valtopina, che si svolgerà sabato e domenica con anteprima venerdì. A presentare i dettagli del cartellone il sindaco Gabriele Coccia, Giancarlo Picchiarelli, delegato del Comune di Valtopina per l’Associazione nazionale Città del tartufo (Anct), Antonella Brancadoro, direttore di Anct, e Pietro Bellini, presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini. Il territorio di Valtopina è fortemente vocato al tartufo e conta la presenza di circa 200 tartufai su una popolazione di circa 1400 abitanti. In occasione della mostra, tutto il paese si mette all’opera per accogliere turisti e visitatori. "Grazie a un grande lavoro di squadra – ha commentato il sindaco – siamo pronti a partire con questa edizione". Cuore dell’evento sarà la mostra mercato allestita nel palasport con espositori selezionati che propongono un viaggio tra sapori e tradizioni locali, in cui il tartufo sarà protagonista accompagnato da tipicità. "A fare da corollario – ha spiegato il sindaco –, tante attività tra passeggiate ed escursioni nella natura, degustazioni e menù a base di tartufo nel ristorante gestito con grande impegno dalla Proloco di Valtopina". (aperto sabato e domenica, a pranzo e a cena, dalle 12 e dalle 19. Per informazioni e prenotazioni: 3291047686, 3466879137).