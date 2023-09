"Valorizzare il sito archeologico di Orvieto: interrogazione al Ministro"

Un’interrogazione al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano (nella foto) per arrivare ad una vera promozione del sito archeologico di Campo della Fiera. E’ quella presentata dalla deputata d Emma Pavanelli (M5S). "Grazie ai numerosi resti archeologici risalenti addirittura all’epoca etrusca, il sito archeologico di Campo della Fiera, ad Orvieto, dovrebbe rappresentare una delle aree più attrattive del Centro Italia. Invece pochissimi sono a conoscenza di questo immenso patrimonio culturale – dice la parlamentare – .Se la totale inerzia da parte delle amministrazioni locali non stupisce, non sarebbe possibile tollerare altrettanto disinteresse da parte del Ministero nei confronti di questo bene archeologico di immenso valore che potrebbe favorire il turismo umbro e dell’Italia centrale". Si chiede quindi al ministero "di riconsiderare le potenzialità storico-archeologiche del territorio orvietano".