"Valorizzare il Cammino di S. Francesco"

"Costruire un percorso di accoglienza e segnalazione che indichi ai pellegrini del Cammino di San Francesco le vie per attraversare la città nel migliore dei modi, passando per le parti più belle". Il Consiglio comunale ha impegnato il sindaco Luca Secondi e la Giunta a lavorare in tal senso, anche per spingere il turismo religioso. Nel corso del dibattito l’assessore al commercio e al turismo Letizia Guerri ha fatto presente l’azione di monitoraggio portata avanti con le associazioni di riferimento dell’accoglienza nel territorio, che ha evidenziato un flusso turistico importante a Città di Castello e i risultati dell’ultimo periodo in riferimento non soltanto al cammino di San Francesco, ma anche dei pellegrinaggi legati a Santa Veronica e a Santa Margherita.

Dal monitoraggio di Comune e associazioni è emerso che l’anno scorso le timbrature effettuate a Città di Castello dai pellegrini, (tra l’altro senza il timbro che invece avranno d’ora in avanti tutte le attività), sono state mille 300, "un dato – ha detto l’assessore – che ci fa riflettere sull’importanza di continuare a investire in questo settore". Il mandato al documento è venuto all’unanimità dall’assemblea elettiva, che ha approvato la mozione presentata dalla capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni, poi emendata sulla base delle istanze dei consiglieri Elda Rossi (FDI), Valerio Mancini (Lega), Domenico Duranti (Pd) e Fabio Bellucci (Lista Civica Luca Secondi Sindaco). In base a quanto deliberato dall’assemblea elettiva, l’amministrazione sarà chiamata a "collocare piccoli segnali, ad esempio frecce in legno con la classica tau del Cammino di Francesco, nei punti di svolta a seconda del percorso che si vuol far seguire, cosicché possano anche transitare nelle adiacenze delle strutture di accoglienza, fino all’uscita dalla città a Porta Santa Maria Maggiore o per via del Lampa verso via Martiri della Libertà per il proseguimento del cammino".

La massima assise cittadina ha impegnato l’esecutivo anche a "valutare il coinvolgimento delle società rionali per realizzare al meglio quest’accoglienza e farle partecipi nel dimostrare la vitalità della città", a "coordinare la collaborazione con la diocesi, le associazioni di categorie le strutture ricettive e di ospitalità diffusa e i comitati, anche attraverso un tavolo dedicato", nonché a "potenziare i punti informativi locali e promuovere il territorio presso l’aeroporto di San Francesco, anche congiuntamente al Gal Alta Umbria".