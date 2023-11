Valeria vince 40mila euro ad “Affari tuoi“

Valeria una giovane donna di Cannara vince 40mila euro nella trasmissione “Affari tuoi“ condotta da Amadeus su Rai Uno, ma il contenuto del suo pacco, il numero 4, era di 100mila. Nessuna recriminazione, però, per la giovane, bella e simpatica concorrente, accompagnata dalla sorella Alessia, con la quale alla fine ha festeggiato, insieme al marito Gianmarco chiamato in causa telefonicamente da Amadeus che lo informava sull’andamento del gioco. Una partita divertente che Valeria ha “risolto“ alla seconda offerta del “dottore“. Quarantamila euro, appunto, che la giovane cannarese ha messo in tasca in poco meno di un’ora, sorridendo e giocando. Una cifra che forse non cambierà la vita, ma sicuramente aiuta e tanto.

C.Lu.