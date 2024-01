Valentini, il cantiere va. La scuola è tornata nuova

Scuole e cantieri: alla Enzo Valentini sono stati in larga parte completati i lavori strutturali. Tecnicamente restano da completare le “cerchiature” alle aperture al piano terra, l’intonaco in cemento armato all’ultimo piano, una parte degli impianti, oltre ad infissi e finiture varie. Verrà realizzato anche un ascensore esterno per favorire l’accessibilità dei disabili. A quando la riconsgena della scuola al quartiere di Elce? A settembre gli studenti potranno tornare in classe. E’ quanto è emerso dal sopralluogo del sindaco Andrea

Romizi e del vice sindaco Gianluca Tuteri alla primaria di via Innamorati a cui è seguita la visita all’edificio di Solfagnano in via Milletti che ospita le scuole primaria e secondaria di primo grado. Con Romizi e Tuteri era presente anche la dirigente dell’ edilizia scolastica Monia Benincasa. Sindaco e vice hanno espresso soddisfazione per l’avanzamento dei lavori sulla Valentini, ospitata in un edificio storico della città in un’area posta nelle immediate vicinanze del centro storico. Il progetto esecutivo dell’intervento fu approvato ad agosto del 2020 a seguito di acquisizione di un finanziamento di 1.480.000 euro a valere sui c.d. Mutui BEI 2018.

"Nonostante le vicissitudini - dice Romizi - l’amministrazione ha continuato a lavorare con l’obiettivo di riqualificare questo immobile, investendo risorse significative per quasi 2 milioni per la sua messa in sicurezza e valorizzazione. Contiamo quindi di restituirlo al più presto alla città e ai nostri ragazzi completamente riqualificato".

S.A.