Valentina Mira presenta “Per scaldarci noi“ alla rassegna TimBooks

Quinto appuntamento per la rassegna letteraria TimBooks: domani alle 18.30 sarà ospite al Café Timbuktu di via Danzetta Valentina Mira (foto) che presenta il suo secondo romanzo “Per scaldarci noi“ (Edizioni Piagge). Classe 1991, l’autrice romana ha scritto e scrive per quotidiani ma ha lavorato anche come rider, operatrice di call center, cameriera. Il suo primo libro, “X“, del 2021, è un romanzo ma anche una lettera che Valentina scrive al fratello con cui non parla da anni per raccontargli quello che non ha avuto il coraggio di dirgli in passato, di una festa, di un amico trasformatosi improvvisamente nel suo stupratore e di una violenza che, come avviene nel 90 per cento dei casi, rimane taciuta per anni. "Quel libro mi ha cambiato la vita e l’ha portata in salvo" racconta l’autrice che ora presenta “Per scaldarci noi: "Un tentativo di rifiatare e, una volta avvistata terra, mandare un messaggio d’amore in una bottiglia a qualcuno". A dialogare con la scrittrice sarà Ilaria Montanucci, prima della consueta cena africana proposta dal locale.

Informazioni al 340.2803166