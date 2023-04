Valentina Lodovini nel cast di “Alla ricerca di Rose“

Nel cast del film “Alla ricerca di Rose“ che ha coinvolto come attori gli studenti della scuola primaria di San Giustino, entra una guest star: Valentina Lodovini, unica adulta a recitare insieme a 60 bambini. Le riprese sono finite da qualche settimana e in queste ore la casa di produzione Whiterose Pictures ha annunciato l’ingresso nel cast di Valentina Lodovini. L’attrice, originaria di Sansepolcro, che si divide fra palcoscenico e set -già David di Donatello nel 2011- interpreta all’interno della nuova pellicola girata in Altotevere, il ruolo chiave di Rose. La trama narra di un futuro prossimo (il 2029), quando un gruppo di bambini, dopo un evento misterioso, si ritrova a fare i conti con un mondo senza adulti, elettricità o tecnologia e parte alla ricerca di colei che sembra essere l’unica donna rimasta in vita: Rose, interpretata da Valentina Lodovini. "La sceneggiatura ha conquistato sin da subito l’attrice, sensibile alle tematiche trattate nel film: il rispetto per l’ambiente e la natura, l’aggregazione e l’importanza che il Cinema riveste nel trattare determinati argomenti in età giovanile", dicono i registi Lorenzo Lombardi (“In the market“) e Nicola Santi Amantini (“Non ci indurre in tentazione“). Il film è anche la conclusione di un progetto scolastico, iniziato a dicembre e realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero e che vede l’insegnamento del Cinema a scuola, coadiuvato dal dirigente scolastico Elio Boriosi e dalla referente l’insegnante Loretta Zazzi, col patrocinio del Comune di San Giustino. La pellicola si trova in questo momento in fase di post-produzione.