Valbruno Bontempo, decennale impegno in ambito sanitario a Narni, ricordi commossi

NARNI - Si è spento Valbruno Bontempo, persona molto nota a Narni anche per il decennale impegno profuso in ambito sanitario. "E’ stato per anni presidente del Tribunale per i diritti del Malato – ricorda l’Asl2 –, sempre a difesa del nosocomio cittadino e a tutela dei pazienti". Sergio Guido, direttore dell’Ospedale di Narni lo ricorda come " una persona seria e per bene con la quale ho sempre proficuamente interloquito trovando sistematicamente delle soluzioni condivise alle varie criticità rappresentate. Alla famiglia Bontempo l’abbraccio mio e dell’ospedale di Narni".