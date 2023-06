Vacanze in Altotevere per la star hollywoodiana Gwyneth Paltrow

Da diversi giorni ospite in una delle residenze nel Castello di Reschio - dove da quasi 10 anni è un’habituè - Gwyneth Paltrow lo scorso fine settimana è stata avvistata in centro storico a Città di Castello: un giro tra le bancarelle vintage, la spesa nel suo generi alimentari di fiducia nella galleria di Corso Cavour e pranzo alla Trattoria Lea dove lei e i suoi amici hanno mangiato tartufo, ma anche piatti poveri e tradizionali come la panzanella. Così Gwyneth Paltrow è tornata in Altotevere, un luogo a lei molto caro. L’attrice premio Oscar è stata avvistata nel centro storico di Città di Castello domenica mentre passeggiava tra le bancarelle di Retrò, poi a pranzo dalla "Lea", dove ha posato per una foto coi gestori e lo staff. Qualche giorno fa aveva fatto spesa da Denise - nel locale di Fiorella Flavi e della figlia Alessandra - che si trova all’interno del mercato coperto di corso Cavour e che vende salumi e formaggi. Il sindaco Luca Secondi e l’assessore Guerri parlano di "onore per la città e la comunità tifernate poter ospitare ogni anno importanti celebrità".