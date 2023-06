Va in Commissariato col coltello: denunciato

CITTA’ DI CASTELLO – E’ andato negli uffici del commissariato con un coltello in tasca, con il quale aveva precedentemente minacciato una persona all’interno di un centro d’accoglienza in Altotevere: per questo è finito nei guai. Gli agenti di polizia, dopo aver scoperto l’arrma che l’uomo teneva con sè, hanno denunciato un cittadino di nazionalità egiziana di 26 anni per il reato di "possesso di strumenti atti ad offendere".

L’uomo – che risulta residente in una struttura d’accoglienza situata a Città di Castello - qualche giorno prima era stato querelato da un altro ospite per minacce e percosse. La vittima aveva anche riferito ai poliziotti un particolare: il 26enne portava sempre con sé - nella tasca dei pantaloni - un coltello che in alcune occasioni aveva utilizzato per minacciarlo.

Gli sviluppi della vicenda sono avvenuti successivamente. In particolare quando, in questi giorni, il giovane si è recato negli uffici del commissariato di Città di Castello per sbrigare alcune pratiche amministrative. In questo contesto, gli agenti lo hanno immediatamente riconosciuto. Alcuni elementi hanno subito guidato verso la sua identificazione come l’autore delle minacce denunciate; così i poliziotti, sospettando che potesse avere con sé il coltello, hanno deciso di sottoporlo a perquisizione.

Infatti i controlli predisposti ed effettuati hanno dato esito positivo: nella tasca dei pantaloni, è stato trovato un coltello di circa 16 centimetri, poi sottoposto a sequestro. Per questo motivo, al termine delle attività di rito, il 26enne è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per il reato di possesso di oggetti atti ad offendere.