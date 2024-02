Va in bicicletta lungo la E45. E fa pure inversione di marcia

UMBERTIDE – Una "botta" di pericolosa follia. E per fortuna che a questa non si è aggiunta – e sarebbe stato peggio - la botta di un’automobile o di un camion. Ma tant’è. Momenti di preoccupazione ieri mattina presto in superstrada quando gli automobilisti, attoniti, si sono trovanti davanti un ciclista che in tutta tranquillità pedalava lungo la E.45 percorrendo il tragitto da Umbertide a Pierantonio. Caschetto, un cappotto addosso e lo zainetto sul portapacchi, con un imperturbabile lavoro di gambe ha accuratamente evitato la più sicura Statale Tiberina 3 bis, procedendo a filo del guard-rail e facendo imbestialire gli automobilisti. A filmare e poi segnalare il ciclista sui social il conducente di un furgone e che lo ha ripreso con un cellulare nelle vicinanze del viadotto Barattino, tra l’altro in un tratto della superstrada a doppio senso di marcia a causa di un cantiere stradale. Ma non è finita qui: l’uomo si è reso protagonista anche di un’altra gravissima imprudenza. infastidito in modo evidente dalla ripresa video e dalle auto in coda, ha compiuto un’inversione ad "U" cambiando direzione di marcia. La fortuna ha voluto che in quel momento non transitasse alcun veicolo ed il ciclista, indenne, ha fatto perdere le sue tracce. Il video del pedalatore folle, pubblicato sulla pagina Facebook "Il perugino ‘nguastito" è diventato virale in poco tempo, scatenando i commenti stupiti e preoccupati di tanti utenti della strada.

Pa.Ip.