Va al parco con la cocaina Arrestato

MARSCIANO – I Carabinieri della stazione di Marsciano lo tenevano d’occhio da tempo, visto che era ben noto alle Forze dell’ordine. Ora è scattato l’arresto per un uomo di 54 anni, residente proprio a Marsciano. I militari lo hanno bloccato in uno dei parchi cittadini, lo hanno perquisito e lo hanno trovato in possesso di cocaina. Ma non è finita qui, perché nella sua abitazione i Carabinieri hanno trovato 50 grammi della stessa sostanza stupefacente. A quel punto l’arresto è stato inevitabile.

I fatti. I militari della Stazione di Marsciano, nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, ulteriormente intensificata in questi giorni, hanno arrestato nel pomeriggio di venerdì un soggetto italiano (P.M. le sue iniziali), residente a Marsciano e ritenuto appunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, durante il controllo effettuato sull’uomo, che era stato notato anche perché si aggirava con fare sospetto nel parco del centro abitato, lo hanno trovato in possesso di due dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. A quel punto i Carabinieri hanno deciso di approfondire le indagini. E’ scattata così la successiva perquisizione domiciliare, che ha consentito di recuperare e sequestrare altro quantitativo di stupefacente, pari a 50 grammi di cocaina, nonché un bilancino e diverso materiale per il confezionamento. Quanto ritrovato è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato condotto nella mattinata di ieri davanti al giudice monocratico del Tribunale di Spoleto, per il rito direttissimo, che ha convalidato l’arresto.