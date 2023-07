Utilitaria va improvvisamente a fuoco: tanta paura e strada chiusa

PIEGARO – Un grande spavento ma per fortuna nessuno si è fatto male, nell’incendio di un’automobile andata distrutta ieri mattina nella zona tra Tavernelle e Pietrafitta. Uno sfortunato conducete ha dovuto abbandonare di corsa il proprio veicolo, una Fiat Panda, che rapidamente è stato avvolto dal fumo e dalle fiamme. Il tutto è accaduto nella mattinata di ieri all’incrocio che dal centro abitato di Acquaiola porta verso Pietrafitta. In pochi istanti – nel video ripreso da alcuni passanti – si vede chiaramente il veicolo essere prima avvolto in una nube di fumo e poi, molto rapidamente, anche dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia che hanno provveduto a spegnere l’incendio prima che potesse provocare eventuali ulteriori danni. Chiaramente sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno regolato il traffico nel tempo necessario a permettere le operazioni di ripristino della corsia in cui l’auto si è fermata ed è stata abbandonata prima che il fuoco la riducesse una carcassa di lamiera.