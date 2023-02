Oggi in seconda commissione sarà in discussione l’ordine del giorno della Lega, in cui si chiede alla Giunta di implementare la quota associativa alla Fondazione Umbria contro l’usura. Lo rende noto la consigliera comunale della Lega Roberta Ricci. "Il Comune - dice Ricci - è tra i soci fondatori della Onlus insieme alla Provincia e alla Regione, che ha previsto un incremento di 90mila euro, in aggiunta ai 150mila euro annuali fino ad ora erogati". All’audizione sarà persnete anche il prsidente della Fondazione, il magistrato Fausto Cardella.