Perugia, 24 febbraio 2023 – Grave incendio nella notte a Perugia, in zona Centova. A fuoco una roulotte e un prefabbricato in lamiera; purtroppo ci sono due feriti, di cui uno grave. E’ stato portato in terapia intensiva: ha ustioni di secondo grado su circa il 40% del corpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia con due squadre e tre mezzi e la polizia.