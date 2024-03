Ustionato dal ritorno di fiamma. Anziano in gravi condizioni

È stato ricoverato in prognosi riservata con ustioni gravi su gran parte del corpo l’anziano di Tavernelle di Panicale che nel pomeriggio di venerdì è rimasto vittima di un tremendo incidente, mentre svolgeva alcuni lavori intorno alla propria abitazione. L’uomo, 89 anni, è stato soccorso dai suoi familiari che hanno sentito le grida provenire dal vicino giardino. L’anziano era avvolto dalle fiamme che i congiunti hanno prontamente spento mentre venivano chiamati i soccorsi. L’ambulanza ha trasferito l’anziano in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia e nella sala emergenze gli sono state prestate le prime cure: è stato stabilizzato per poi essere trasferito in terapia intensiva. La prognosi è mantenuta riservata dai sanitari data l’estensione e la gravità delle ustioni, anche se chiaramente con il trascorrere delle ore si accenna a un cauto ottimismo. A quanto si apprende sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Tavernelle per gli accertamenti del caso: l’uomo stava probabilmente occupandosi di bruciare qualche ramo delle recenti potature come accade in questi giorni in tutte le campagne umbre.

Un ritorno di fiamma potrebbe averlo investito e all’anziano è scivolata di mano la bottiglia con dentro del liquido infiammabile che inevitabilmente si è rovesciato addosso. Adesso l’uomo lotta per la vita con la famiglia e tutta la piccola comunità sconvolta per l’accaduto. I sanitari nelle ultime ore hanno deciso per il trasferimento nel centro specializzato grandi ustionati all’ospedale Cardarelli di Napoli per le terapie del caso. Purtroppo, questo tipo di incidente durante le attività in campagna è abbastanza frequente, lo scorso ottobre una dinamica del tutto simile era costata la vita a un uomo di 76 anni residente Capodacqua di Assisi, in quel caso anche il trasporto in elicottero al centro grandi ustionati di Pisa era purtroppo stato vano.