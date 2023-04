Uso e abuso delle tecnologie. Manuale per le famiglie

Spoleto, 20 aprile 2023 - Imparare il mestiere di genitori si può. Anche mamme e papà tornano sui banchi di scuola per il terzo appuntamento della ‘’Scuola per genitori’’, ovvero una serie di appuntamenti dedicati a temi di stringente attualità che abbiano particolare rilevanza col percorso di crescita dei ragazzi. Dopo Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore e la life & corporate coach Sara Bodio, il 21 aprile, dalle 17 alle 19, sarà la volta della giornalista, informatica e formatrice Sonia Montegiove che, alla Biblioteca Comunale “G. Carducci” a Palazzo Mauri, affronterà il tema “Uso e abuso delle tecnologie: Manuale per famiglie”. A seguire gli ultimi tre incontri in programma, che saranno “Il piacere della lettura” con la psicologa e psicoterapeuta Rossella De Leonibus il 27 aprile (online), “Genitori separati e divorziati: La gestione dei figli” con la psicologa e psicoterapeuta Marina Lucardi (online il 4 maggio) e “Cibo e amore: nutrimento del benessere” con la psichiatra Cecilia La Rosa, che si terrà il 20 maggio alle 10.30 alla Biblioteca Comunale “G. Carducci”. Per iscriversi sarà sufficiente compilare il form di Google disponibile al link https://bit.ly/3TButoz. Per avere maggiori informazioni si può scrivere all’email [email protected] o chiamare il numero 3311812014.