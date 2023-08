Usl, bando per specialisti di medicina interna

TERNI – L’Usl 2 dell’ Umbria ha pubblicato un avviso di selezione per la copertura a tempo indeterminato di 4 posti per medici di medicina interna: 2 alla Rsa Centro geriatrico "Le Grazie" di Terni, uno all’ospedale di Orvieto e un altro a quello di Spoleto. L’avviso rientra nell’ambito della "mobilità volontaria regionale ed interregionale per titoli e colloquio" e le domande vanno presentate entro le 14 del 31 agosto. Tra i requisiti, si legge nell’avviso, "essere dipendente con rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato a tempo pieno, con superamento del periodo di prova, presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale o altre pubbliche amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di medicina interna-area medica e delle specialità mediche". L’azienda sanitaria ricorda che "gli aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato devono permanere nella struttura di assegnazione per almeno 5 anni" e che il candidato ritenuto idoneo al momento del trasferimento dovrà produrre attestato di assenso alla mobilità (nulla osta) dell’azienda o ente di provenienza.