Urta e danneggia un’auto Poi si finge una poliziotta

Si finge poliziotta e scappa dopo aver urtato e danneggiato un’auto in sosta. Per questo gli agenti della Polizia di Foligno hanno denunciato una donna per il reato di tentata estorsione. Tutto è nato da un episodio risalente a circa una settimana fa, quando l’indagata, mentre si trovava alla guida della propria auto, aveva appunto urtato un altro veicolo in sosta. L’incidente aveva comportato solo dei danni all’altra vettura, risolvibile con la compilazione del modulo di constatazione amichevole. La conducente, però, alla richiesta di spiegazioni da parte della proprietaria dell’auto danneggiata, si era affrettata a qualificarsi falsamente come poliziotta e a minacciare la controparte affinché non contattasse le Forze dell’Ordine, poiché altrimenti "le avrebbe creato dei problemi". Non contenta, era poi ripartita in gran fretta dal luogo dell’incidente, senza fornire le proprie generalità o un numero di telefono dove poter essere ricontattata.

È stato a quel punto che la vittima del danneggiamento, non convinta dall’atteggiamento della donna, aveva chiesto aiuto alla Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di Foligno, giunti sul posto, hanno immediatamente avviato i necessari accertamenti che, nel giro di pochi giorni, hanno consentito di risalire all’identità della responsabile dell’incidente, la quale, in realtà, non aveva nulla a che fare con le Forze dell’Ordine. Per questi motivi la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Spoleto e dovrà rispondere del reato di tentata estorsione.