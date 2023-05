Urta e danneggia un veicolo in sosta e poi si spaccia per poliziotta

Foligno, 3 maggio 2023 – Urta e danneggia con l’auto un altro veicolo in sosta, poi per sottrarsi alle proprie responsabilità si spaccia per poliziotta e si allontana dal luogo dell’incidente senza neppure fornire generalità o recapito telefonico. E’ accaduto pochi giorni fa a Foligno e ieri gli agenti del Commissariato hanno formalizzato la denuncia nei confronti della donna, per il reato di tentata estorsione.

L’incidente risale a una settimana fa quando l’indagata, mentre si trovava alla guida della propria auto, aveva appunto urtato un altro veicolo parcheggiato e la donna che era alla guida aveva subito chiesto spiegazioni sull’accaduto; come risposta aveva ricevuto solo la minaccia di non rivolgersi alle forze dell’ordine perché altrimenti “le avrebbe creato dei problemi”, qualificandosi appunto come una poliziotta.

La conducente dell’auto danneggiata però, soprattutto quando la donna si è allontanata in fretta e furia senza lasciare alcun recapito, ha pensato bene di rivolgersi ai veri poliziotti, facendo partire l’indagine. A quel punto gli agenti del commissariato, nel giro di pochi giorni, sono arrivati alle identificazione della donna, hanno appurato che non era affatto una appartenente alle forze dell’ordine ed effettuate tutte le verifiche, hanno fatto scattare la denuncia alla Procura della Repubblica di Spoleto per tentata estorsione.