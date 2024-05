Urta donna e scappa. Trovata l’automobilista

ARRONE I carabinieri hanno rintracciato per caso e denunciato una 35enne che, alla guida delll’auto, con lo specchietto retrovisore aveva colpito una donna, di 57 anni, che camminava sul bordo della strada per poi darsi alla fuga. La 35enne è stata denunciato per fuga dopo un incidente stradale e lesioni personali stradali. Nel pomeriggio del 24 aprile, lungo la Valnerina, la 57enne, mentre camminava sul marciapiede, era stata colpita al braccio dallo specchietto retrovisore di un auto in transito, il cui conducente non si era poi fermato. La donna aveva quindi raggiunto il pronto soccorso di Terni dove le erano state riscontrate lievi lesioni, presesentando denuncia ai carabinieri. Ai militari la donna ha anche consegnato la calotta dello specchietto del veicolo investitore che, a seguito dell’urto, si era staccata e che lei stessa aveva raccolto in strada. Qualche giorno dopo una pattuglia dell’Arma di Arrone ha varcato la soglia di un’abitazione del luogo per un controllo alle armi detenute dal proprietario di casa. E i carabinieri, parcheggiata nel cortile antistante, hanno notato un’utilitaria priva della calotta dello specchietto destro. I successivi accertamenti hanno consentito di verificare che l’elementoconsegnato dalla 57enne era proprio quello mancante dall’auto in questione, in uso alla moglie del proprietario. Per la donna è così scattata la denuncia.