Uova e colombe Ant . Aiutiamo la ricerca. Ecco dove trovarle

Anche quest’anno sarà possibile acquistare l’uovo solidale Ant, disponibile al latte e al fondente, oltre alla tradizionale colomba, per sostenere la prevenzione e l’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici. I prodotti solidali sono disponibili con una donazione minima di 16 euro. L’uovo di cioccolato, anche in versione senza glutine, e la colomba si trovano nello spazio “Charity Point” di via dei Filosofi 74, in via Birago 48-52 nella sede dell’ufficio promozionale e nei banchetti ANT allestiti in vari luoghi cittadini. Info 3405173546, 338 2746307, 3483150317, 3427662550.