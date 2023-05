Uomo si ribalta con l’Ape È in gravi condizioni

Un altro incidente (nella foto) per le strade di Gubbio, avvenuto nel pomeriggio di ieri in via del Bottagnone, precisamente nella zona dell’Istituto Cassata-Gattapone. Un 56enne eugubino, B.P. le sue iniziali, alla guida del suo Ape 50, mentre procedeva in direzione Fontanelle, si è ribaltato intorno alle ore 16.30, andando a sbattere contro un muretto di recinzione di una delle abitazioni presenti, che tuttavia, nonostante lo scontro, non sembra aver subito danni degni di rilevanza.

In seguito all’impatto, il conducente è stato soccorso dai vigili del fuoco di Gubbio che hanno estratto il ferito dal mezzo - ribaltatosi sul lato sinistro - e dal 118, che lo ha trasportato all’ospedale comprensoriale di Gubbio - Gualdo Tadino in ’’codice rosso’’, che indica un alto livello di gravità. In ospedale, fino alla tarda serata di ieri i medici hanno continuato ad effettuare i necessari accertamenti, al termine dei quali potrà essere effettuata una diagnosi precisa, ancora non eseguita.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Gubbio per effettuare tutti gli accertamenti del caso, in modo da poter stabilire in maniera accurata le dinamiche dell’incidente, nel quale comunque non è stato coinvolto nessun altro veicolo, fatto che dovrebbe semplificare le operazioni dei poliziotti. Si torna dunque a riflettere sull’importanza della sicurezza stradale, sempre rimarcata sulle strade a scorrimento veloce ma importantissima anche nelle arterie urbane.