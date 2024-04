Uomo di 66 anni scomparso a Narni: ritrovato in stato confusionale dopo l'intervento di soccorso

NARNI - Paura nel pomeriggio di ieri per le sorti di un uomo di 66 anni, con problemi di salute, che si era allontanato da casa (nella frazione Itileli di Narni) a piedi e senza cellulalre. I familiari hanno immediatamente dato l’allarme allertando i carabinieri che hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sono intervenuti il personale specializzato Tas e l’elicottero Drago 53 del nucleo di Roma Ciampino. L’uomo è stato ritrovato alcune ore dopo, in stato confusionale, mentre vagava per le campagne. È stato affidato al personale medico per i controlli del caso.