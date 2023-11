Un’ondata di furti nelle abitazioni. Razzìe tra Casette e San Giacomo

Raffica di furti in abitazione nella zona compresa tra il quartiere Casette e la frazione di San Giacomo. Le segnalazioni sono numerose e ci sarebbe anche più di una denuncia alle forze dell’ordine. I topi di appartamento hanno agito la scorsa settimana. Il primo blitz segnalato risale a martedì 14 novembre quando i ladri sono entrati all’interno di un appartamento che si trova in via Flaminia Vecchia, nelle vicinanze del supermercato e dela farmacia. Il colpo sarebbe stato messo a segno nel tardo pomeriggio, precisamente tra le 18 e 19, quando in casa non c’era nessuno. I malviventi sarebbero saliti al secondo piano di un palazzo, arrampicandosi dall’esterno sui tubi del metano e sarebbero quindi entrati all’interno dell’abitazione passando dalla finestra. Entrati in casa, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbero forzato addirittura la cassaforte per poi fuggire scendendo ancora dai tubi esterni. Il bottino sarebbe piuttosto consistente, composto da denaro e da gioielli per un valore di qualche migliaio di euro. Da quanto raccontano i residenti nella zona anche un anno fa fu messo a segno un furto simile con la stessa dinamica, infatti anche in quell’occasione i ladri, per accedere all’appartamento messo nel mirino, salirono sempre arrampicandosi dall’esterno. Ad accorgersi del furto sono stati i proprietari dell’appartamento quando sono rientrati a casa ed è immediatamente scattata la denuncia alle forze dell’ordine. Quello di via Flaminia Vecchia però non sarebbe l’unico furto messo a segno nell’ultima settimana. I ladri avrebbero visitato più di un’abitazione anche nel quartiere Casette.

Anche in questi casi nel mirino dei malviventi (che hanno agito sempre di giorno) denaro e qualunque oggetto di valore a portata di mano, ma il bottino sarebbe decisamente meno consistete del colpo di via Flaminia. Segnalazioni inoltre arrivano anche dalla frazione di San Giacomo. Qui, secondo quanto raccontano i residenti, sarebbero state prese di mira più abitazioni della zona di piazzale Europa. Furti lampo che fanno presupporre che ad agire sia stata la stessa persona o le stesse persone. Una banda dedita ai furti in appartamento che probabilmente ha preso di mira una zona più vasta, visto che proseguendo lungo via Flaminia Vecchia si raggiunge proprio la frazione di San Giacomo.