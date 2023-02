"Un’odissea per il piano terapeutico"

Siamo al solito problema, oltre alle liste d’attesa interminabili che costringono quasi tutti a dirottare verso visite specialistiche ed esami diagnostici a pagamento, in strutture private, ci si mette ora anche la burocrazia. A segnalare il problema è Gianni Mencarelli, responsabile del Tribunale del malato. L’ennesima vicenda ha come protagonista un cittadino, di nome Mario, che si è recato al Cup per prenotare la visita semestrale per il rinnovo del piano terapeutico, necessario per ottenere i farmaci usati da sua moglie per la cura dell’artrite reumatoide di cui è affetta da oltre trent’anni anni e, come se nulla fosse, l’hanno dirottata proponendole una visita a Terni. "Purtroppo – spiega Mencarelli – l’unico medico specialista in organico all’ospedale ha lasciato da tempo il suo posto di ruolo, licenziandosi". Ma il povero Mario prima di decidere il da farsi e come organizzarsi, per questa gita fuori porta, ha chiesto notizie anche in direzione ospedaliera, sul perché costringono tanti pazienti a questi viaggi, solo per vedersi rinnovare un piano cure usato da anni. Mario si domandava perché durante il Covid i medicinali venivano concessi senza il bisogno della firma dello specialista, e perché, nell’era dell’informatica non si potessero usare i mezzi di comunicazione per diagnosi a distanza, come viene tuttora fatto nel caso delle commissioni per l’invalidità che, esercitano il loro ruolo anche con la non presenza del malato, proprio per evitare disagi o contagi. "Insomma abbiamo posto il quesito direttamente al sindaco, Roberta Tardani, che si è subito interessata, facendo pressione sul direttore generale – aggiunge Mencarelli – ora siamo in attesa di decisioni e visto che l’unico medico in convenzione è stato attivato su Terni, che almeno una volta al mese sia disponibile anche a Orvieto, oppure che la Asl si convenzioni con specialisti che già operano in privato".

Mario vedendo che la soluzione non si avvicinava, è tornato al Cup con la abituale ricetta del medico di base ma dopo la fila allo sportello gli dicevano che purtroppo, a seguito dell’ avvio del nuovo Cup regionale il computer quella mattina non riconosceva il modello presentato, per cui è tornato alla casella di partenza, dal medico di base per trascrivere la richiesta sulla vecchia ricetta . Prima di partire per ritornare al Cup si è recato in farmacia, dove era quella vecchia di ricetta a non essere riconosciuta. Finalmente dopo il terzo viaggio al Cup, con entrambe le ricette in mano, è riuscito a fare la prenotazione che non era più Terni ma a Magione.

Cla.Lat.