"Uno sport spettacolare che non teme più la concorrenza del padel"

Dal centro alla periferia, i circoli tennistici stanno vivendo una nuova primavera. Anche il presidente del Tennis club Perugia, dove ormai sono di casa i super Challenger organizzati da MEF Tennis Events, e dove sono scesi campioni del calibro di Tsitsipas o di Dominic Thiem, tanto per fare qualche nome, ammette che l’effetto Sinner è stata un’ottima cura ricostituente per lo sport della racchetta. "Nel circolo di via Bonfigli - racconta Luigi Grafas – abbiamo una scuola tennis che accoglie bambini e ragazzi di varie fasce d’età. Le nostre strutture, che vantano campi in terra rossa tra i più prestigiosi d’Italia, sono sempre piene di giovani, ma anche di soci più stagionati che sull’onda delle vittorie di Sinner, cercano di emulare l’impresa della pattuglia azzurra".

Dello stesso avviso anche Marco Bertolini, presidente del Tennis Country Sporting club (sede di Bastia e san Martino in Campo). "L’effetto Jannik - ammette - è la ciliegina sulla torta di un menù che era già ricco ormai da quattro anni. Il tennis, infatti, complice purtroppo il covid, ha avuto un incremento di iscritti e ha catalizzato nuovi interessi proprio durante i lunghi mesi del lockdown, quando molti sport erano invece stati vietati a causa del contatto fisico. Nei nostri circoli c’è un vivaio interessante di piccoli talenti, che ci ha permesso di generare un movimento che coinvolge anche le famiglie. Poi è arrivato il padel. All’inizio lo abbiamo vissuto come uno spauracchio, ma finito l’effetto sorpresa e arrivati i successi della Davis, il tennis ha ripreso quota. I nostri ragazzini sono orgogliosi di fare i raccattapalle nei Challenger di Perugia e di Todi e ci chiedono di partecipare agli gli eventi". Marco, che è anche un giocatore di rango, ci spiega infine perché il tennis è così coinvolgente. "Perché è unico, spettacolare, passionale. E soprattutto impone una grande disciplina: il campione altoatesino insegna... ".

Silvia Angelici