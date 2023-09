Uno spiraglioper iniziareil rifacimento

SPOLETO A sette anni dal terremoto che ha messo in ginocchio il Centro Italia si intravede finalmente uno spiraglio per l’avvio dei lavori per il recupero di uno dei palazzi più importanti di Spoleto. Fino al 2016 Palazzetto Ancaiani (nella foto), in piena piazza della Libertà, ha ospitato gli uffici cultura e turismo del Comune di Spoleto e al piano terra era collocato l’ufficio di promozione turistica aperto al pubblico. In seguito al bando pubblico per l’assegnazione dei lavori ha partecipato un solo operatore ed il Comune spiega che la proposta verrà a breve valutata dall’apposita commissione. Il progetto di adeguamento sismico prevede una serie di interventi per un valore complessivo di 1.320.253 euro. I lavori dovrebbero durare 270 giorni ed il Comune spera di poter inaugurare il cantiere già alla fine del 2024. "Il progetto attuale - spiega il Comune - ha lo scopo di eliminare le vulnerabilità e le carenze costruttive presenti".