Uno spettacolo teatrale per raccontare il Welfare

Uno spettacolo teatrale per raccontare, con modalità decisamente inedite, i 17 progetti vincitori dei “Bandi Welfare“ 2018 e 2019 della Fondazione Perugia, con i quali sono stati erogati oltre 2 milioni di euro. Ecco “Welfare! Mosaico di storie” che andrà in scena lunedì 3 aprile alle 19 al Morlacchi con la regia di Carlo Della Costa per presentare attraverso le voci dirette dei protagonisti arricchite da musiche e immagini le attività realizzate per la comunità, con iniziative specifiche destinate a bambini, giovani, studenti, famiglie e over 65. L’iniziativa è stata presentata ieri (nella foto). "Abbiamo scelto di raccontare attraverso il teatro il percorso compiuto per dare concretezza a progetti incentrati sulla crescita sociale e culturale", ha spiegato Cristina Colaiacovo, presidente della Fondazione Perugia che ha ricordato il percorso di collaborazione e accompagnamento ma anche le gravi difficoltà incontrate durante la pandemia "che ha stravolto i progetti, li ha fermati o modificati e ci ha fatto anticipare il processo di cambiamento attraverso l’uso della videoconferenza". Lo spettacolo è nato grande al regista Carlo Della Costa: "Abbiamo creato monologhi – ha ricordato – dove i progetti vengono raccontati da oggetti o simboli, ora è il momento di passare alla fase collettiva con azioni di messinscena artistica: gli enti si raccontano e si sentono più vicini agli ambienti in cui operano, molte persone saliranno sul palco per la prima volta". Lo spettacolo è aperto a tutti, con ingresso gratuito . Per partecipare basta iscriversi sul sito eventbrite.it

Sofia Coletti