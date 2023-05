"Uno spazio a Mancia? Decisione sbagliata"

"La decisione dell’amministrazione comunale di intitolare uno spazio pubblico all’estremista nero Angelo Mancia è sbagliata e divisiva". A dirlo è il senatore Pd Walter Verini in una lettera aperta che il parlamentare rivolge al sindaco Stefano Zuccarini. "Sono tra quelli che pensano che gli anni Settanta, gli anni dell’odio, vanno elaborati e superati. Non mi riferisco alle stragi fasciste e ai depistaggi di pezzi dello Stato e poi al terrorismo "rosso" (che ammazzava anche operai comunisti come Guido Rossa e personalità come Aldo Moro). Quelle stragi, quegli attentati, sono ferite aperte nella storia civile e nella memoria collettiva. Non possono essere né dimenticate né rimosse, né perdonate. In quegli anni, però, piombo e odio causarono anche la morte di troppi ragazzi e ragazzini. Bastava avere in tasca un giornale di sinistra per essere sprangati, bastonati anche a morte. Ed era sufficiente avere un giornale di destra per avere lo stesso trattamento da estremisti di opposta matrice". "Purtroppo – prosegue Verini – l’elenco sarebbe tragicamente lungo. Angelo Mancia, il suo tragico percorso di estremista neofascista, scandito da gravi fatti di violenza e armi che lo portarono anche in carcere, si inserisce in questo quadro. Dedicargli quindi una via così, senza un percorso condiviso che porti a valutare cosa furono quegli anni, senza una memoria intera, fatta di nomi e cognomi di ragazzi di opposte collocazioni che praticavano un reciproco odio cieco, è un atto unilaterale e - per questo – divisivo". La polemica, in questi giorni, ha raggiunto vette altissime, con tanto di una interrogazione parlamentare firmata da Elisabetta Piccolotti e l’Anpi che ha chiesto al Prefetto di annullare l’intitolazione. Dura anche la replica del sindaco alle accuse.