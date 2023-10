Universitari a caccia di alloggi. Agraria, inaugurati altri 100 posti

La Regione prosegue con le risposte all’emergenza casa, lanciata dagli universitari. Ora ci sono ulteriori 100 posti letto in più a disposizione degli studenti. Sono gli alloggi ricavati nel restaurato Collegio Adisu di Agraria. A questi si vanno ad aggiungere quelli all’Ottagono e nella palazzina adiacente alla Stazione di Fontivegge. Il taglio del nastro ieri con l’assessore regionale all’istruzione Paola Agabiti, il sindaco Andrea Romizi, l’assessore all’urbanistica, Margherita Scoccia, il commissario straordinario dell’Agenzia per il Diritto allo Studio, Luigi Rossetti, il professore Roberto Rettori, il professore Francesco Asdrubali in rappresentanza, il professore Mario Rampini, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Perugia.

"Il collegio di Agraria - ricorda Agabiti - è oggetto di un importante intervento di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione utilizzando risorse finanziarie regionali per un importo di 5.139.962 di euro. La riconsegna parziale dell’immobile relativa all’area est consente comunque di avere a disposizione immediatamente 100 posti letto in camera doppia. Anche la mensa è stata oggetto di lavori di rifunzionalizzazione e con la riapertura potrà ospitare 150 ospiti".

Agabiti, dopo aver ribadito che il 13 saranno inaugurati gli alloggi dell’Ottagono e che, inoltre, è stato previsto un sostegno di 1.300 euro per supportare le spese riservato a coloro che, pur avendo i titoli non rientrano nella graduatorie Adisu, ha ricordato che tutti gli strumenti messi in campo sono diversificati ma tesi garantire agli studenti un percorso di studi all’insegna dell’accoglienza in sicurezza. "Con Adisu – ha aggiunto – stiamo facendo fronte alle necessità di alloggi da parte degli studenti e contiamo entro i primi mesi del 2024 di riaprire gli studentati che al momento sono in fase di riqualificazione". Annunciata inoltre la pubblicazione di un nuovo bando per individuare uno stabile che consenta la realizzazione altri posti letto.

Silvia Angelici